Jõhkard värvis Nõmmel kassi üle

Kuzja perenaine Hedvig Põllumäe ütles, et juhtunu šokeeris teda tõsiselt. "Meil on kodus kolm kassi, kes alati käinud õues mängimas ja pissil. Naabruskond on sõbralikke loomaomanikke täis, midagi niisugust pole kunagi juhtunud," rääkis ta.