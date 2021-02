ILSE BLOGI | Võluv noor daam siseneb seltskonda

Olen viimasel ajal ohtralt koerakirjandust lugenud ja selgeks saanud, et Ilse vanus (täna tähistab ta kolmekuist sünnipäeva) on suhtlemisõpetuse A ja O. Et temast ei kasvaks pelglikku või agressiivset koera, on talle vaja võimaldada rohkelt erinevaid kogemusi nii inimeste kui teiste koertega. Inimestega on meil hästi - tütre sõbrad on järjepanu kutsika katsikul käinud ja teda vahel jalutamagi viinud, seega pärast esimest kahtlevat ülenuusutamist läheb alati nagunii suuremaks müramiseks. Jens ja Kristel võiksid aga vabalt kandideerida Sajandi Loomasõbra tiitlile, seega polnud kuigi imekspandav, et vahepeal tukkumist vajanud kutsikas leidis selleks sobiliku koha Kristeli külje all või Jensi süles.