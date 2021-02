Kuidas elasid linnaloomad keskajal? Ajaloolane jutustab Tallinna sõraliste ja suleliste lugu

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi äsja avatud näitust "Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos" saadab ka loengusari linnaloomade ajaloost. Loengutel esinejad lahkavad eri külgedest seda, kuidas vanas Tallinnas loomadega koos elati ja millise jälje on see jätnud tänapäeva linnaruumi.