Minni traagiline valik: armastav pere on sunnitud hädaolukorra tõttu sõbrast loobuma

Loomapäästegrupile saabus kiri naiselt, kelle tütar on elumuutuste tõttu sunnitud koos lapsega tema juurde kolima. Kahetoalises korteris elavad aga lisaks naisele endale veel ka tema nooremad lapsed. Kuna tütre taksikoer Minni on mõnda aega tagasi läbinud kalli seljaoperatsiooni - nagu takse sageli, tabas ka teda diskide väljasopistumine - on tal pidamatuseprobleemid ning keeld trepist käia.