Vali tali jätkub: millist lisaturgutust vajavad koer ja kass külmal ajal?

Lisaks pesemisele võiks talveperioodil kaaluda ka palsami kasutamist, sest naturaalse koostisega palsam niisutab looma nahka ja karva ning anab sellele pikaajalise kaitse. „Paljud kassiomanikud on ehk märganud, et talveperioodil muutub kassikarv staatilisemaks - see on kuiv ja elektrit täis. Ka seda põhjustab keskküttest kuivatatud õhk, kuid sellisel juhul on abiks pihustatavad palsamid, mis lisaks kõrgele toitainesisaldusele ja niisutavale toimele omavad ka antistaatilist efekti," soovitab Ksenia German.