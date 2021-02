Rebastest madudeni: metsloomapäästja Virge kodus seadis end sisse kaunis ja eksootline LavLy

Virge tunnistab, et igatses Kalifornia kuningmao järele juba pikemat aega. Kuna aga temasuguseid lihtsalt ei leia, otsustas ta esmalt maisi-roninastiku Jimmy kasuks. Jimmy on Virge lemmiku staatust nautinud juba rohkem kui aasta, nüüd lisandus talle teisest liigist kaaslane, kelle on maale toonud lemmikloomaaretaja Keity Särg.

Vaatamata päritolule peab Virge LavLyd ikkagi pooleldi eestlaseks, sellest ka nimevalik. Võrdluse peale endise peaprokuröri Lavly Perlinguga puhkeb ta lihtsalt naerma. "Mul oli kindel mõte, et nimi peab olema L- või P-tähega. LavLy seostub armastusega, minu jaoks on ta nii eriline, armas ja kauaoodatud - love, lovely, aga kuna ta on mul ju ikkagi eestlane, siis sai see nimi niisugune. Ja kuna teine madu on Jimmy, siis see igrek oli nagu must-be. Ka mu laste nimedel on see täht sees," selgitab ta. "Ma ei oleks tahtnud panna Triibu või Sebra, kuigi välimus annaks põhjust. Ma vaatan teda - ja ta lihtsalt on LavLy!"