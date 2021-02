ARMAS VIDEO | Metskits kolis Lõuna-Eesti maamajja koduloomaks

Inimest metskits tema sõnul ei karda, 11-aastasel lapsel lubas isegi pai teha, kuid jälgib pingsalt nende tegutsemist. "Arvasime, et äkki on ta haige, aga tuttavad jahimehed arvasid piltide põhjal et pole tal häda midagi." Ööbimise ajaks jõuab metskits alati koju tagasi - seal on tal kindel koht. "Kui vahepeal teda näinud pole, hakkame juba muretsema," tunnistab Kadi.