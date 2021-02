Lõvikuningas on müüt! 5 valearusaama loomariigi valitsejaks peetu kohta

2.Niisamuti on ilukirjanduslik liialdus seegi, justkui juhiks lõvikuningas oma valdusi džunglist - tegelikkuses on lõvi territooriumiks kaljused ja kivised pinnad või rohumaad.

3.Aafrikas ohvriloomaks peetava valge lõvi kohta ringleb valearusaam, et tegemist on albiinoga. Tegelikult on valge lõvi täiesti eraldi alamliik, kelle organismis sisaldub vähem melaniini. Tõsi, looduses eksisteerib ka albiinolõvisid, kuid nende karv on roosaka varjundiga. Õige valge lõvi silmad on sinist värvi.