Kas saad aidata? Urr räägib kassitoa elanike suurest murest

Mina olen Urr ja räägin Sulle, miks just meie Sinu abi praegu vajame.

Nagu Sa ilmselt tead, siis on meil kassitoas alati keskmiselt 200 kiisut, et me elame varjupaigas, siis on kahjuks tavaline ja paratamatu, et kui üks kiisu tuleb teisest varjupaigast või tänavalt meile kõrvasügelislestaga, siis varem või hiljem nakatub ka järgmine.. ja järgmine... ja järgmine...

Ja täpselt sama lugu on tegelikult kõikide parasiitidega. Nii sise- kui välisparasiitidega.

Me oleme küll kassitoas puhtad kassid, hoolitseme oma läikiva kasuka eest alati hoolega ning armastusega, kasutame liivakasti otstarbekalt, aga ikka juhtub vahepeal, et me suudame saada siseparasiidid või kõrvasügelislesta. Niisiis on meie armsad hooldajad, vabatahtlikud, töötajad iga paari kuu tagant olukorra ees, kus tuleb tervele kiisutoale ühel päeval parasiiditõrjed manustada. Ja muidugi tuleb sellele teha kordus 10 päeva hiljem, et ka parasiitide munad hukkuksid. Ütlen ausalt - see ei meeldi mitte kellelegi meist!

Aga näiteks mina, kauaolijana kassitoas, olen suhteliselt harjunud ja tean täpselt meie inimeste käitumise järgi, et just täna on see päev.

Meie inimesed hoolitsevad meie eest väga korralikult ja see on alati nii suur ettevõtmine, raske ja tülikas töö tegelikult. Me ju näeme, kui väsinud nad on sellise suure püüdmise ja mässamisega.

Seekord aga tehti meiega natuke teistmoodi - ühel ja samal päeval saime nii siseparasiiditõrjed kui ka kõrvasügelislesta vastu välisparasiiditõrje. Just nii, ühiste tõrjetena, saamegi me kõik üheaegselt terveks ja meid ei kimbuta enam sellised mured!

See aga tähendas suurt ravimitellimust. Ja selle loo pidingi mina kirja panema, sest noh.. meie pärast see suur ravimitellimus ju ka teha oli vaja.

200 kassi sise- ja välisparasiiditõrjed ka kordusdoosidega läks maksma 2754,89€ meie armsale MTÜ-le. Ja siin vajamegi väga meie sõprade abi, et see ravimitellimus ka makstud saaks..