Loomakaitsjad süüdistavad kelgukoerte kasvatajat seaduste eiramises

"Eestis kehtivate õigusnormide kohaselt peab muu hulgas olema lemmiklooma jaoks pidevalt saadaval puhas joogivesi. Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti. Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 meetri ulatuses ja vähemalt 2 meetrit laiuti kummalegi poole. Kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 ruutmeetri ulatuses," toob liit välja. "Kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli. Koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber. Aastaringselt võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks."

"See on iseenesest kiiduväärt tegevus, kuid taaskord eeldusel, et suudetakse tagada koerte heaolutingimused. Vaadates videosid jäi meile kahjuks veidi teistsugune mulje. Videotes on näha väga palju kelgukoera-laadseid koeri, kes on umbes kahe meetri pikkuse keti otsas. Väga paljudel puudub kuut," nendib Metsa. "Meie jaoks on küsimus, kas nende koerte hulk on ikka nelja inimese peale hallatav? Praegu me räägime miinimumtingimuste tagamisest, aga kas tõesti peab koeri miinimumi peal pidama? Äkki vääriksid nad rohkemat?"