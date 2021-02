Keskkonnaametnik: liigne lähedus inimesega teeb metsloomale karuteene

Sellisel juhul, kus metsloom otsib inimese lähedust ning tal on vabadus ise tulla ja minna, on inimene õigesti talitanud. Inimesel ei tasu aga ise metsloomaga kontakti otsida ega teda toita - pikas plaanis on see nii inimese kui ka looma enda huvides. Kui metsloom harjub inimese lähedusega ja kaotab loomuomase inimpelglikkuse, teeb see talle karuteene.