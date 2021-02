LÕBUS VIDEO | Karantiiniaja leiutis: Eesti treeneri koerpensionärid annavad kutsikatele videotunde

Pean tõdema, et tegelikkus on see, et kutsikad õpivad kodudest veebi vahendusel palju kiiremini kui trennisaalis. Ilmselt tuleneb see sellest, et kodus on harjumuspärane keskkond, rahu ja vaikus. Uue omandamisel on stressivaba õhkkond kiiresti edasiviiv. Segavaid tegureid, nagu autosõit, uus ruum, võõrad helid ning teised kutsikad, lihtsalt ei ole. Samas on miinuseks sotsialiseerimise puudumine. Jääb vaid üle soovitada otsida samas vanuses kutsikaid õues jalutades.