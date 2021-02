Miks inimene ja koer kokku said? Arheozooloog aitab mõista

Inimese ja koera ühine tee on olnud pikk ja heitlik. Sajandeid tagasi lemmiklooma staatusse tõusnud neljajalgsesse kaaslasse on suhtutud erinevatel aegadel erinevalt. Küll on koer olnud müstifitseeritud objekt, keda on kardetud ja kes on olnud ajendiks erinevate legendide sünnil. Samas on ta olnud märkamatu asendatav tööloom, siis jälle inimeseväärilise hinnaga või hoopis omaniku sotsiaalset staatust rõhutav aksessuaar, popkultuuri osa ning sotsiaalmeedia staar.