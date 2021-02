IMELINE FOTO | Unest ärganud kilpkonn kannab seljas tervet kultuurikihti

See kilpkonn on oma puhkeperioodi kasutanud taaskasutuse eesmärgil ning kasvatanud omale selga mitu kihti taimi ja pinnast. Samal ajal, kui tema kilbil lokkab taimestik, peatub kilpkonna enda areng ja vananemine. Enamasti otsitakse selleks rahulikke ja niiskeid piirkondi, kus on võimalik maapinna alla kaevuda.