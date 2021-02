Uuring: koerad jäljendavad pigem täiskasvanu kui lapse käitumist

Siiani on üsna vähe uuritud seda, millistena koerad lapsi tajuvad ja nendega sotsiaalselt suhtlevad. Üldiselt on oletatud, et lapse arengus saavad koerad kaasa aidata nii füüsilist aktiivsust suurendades, omavahelisi suhteid luues kui ärevust ohjeldades.

"Suurepärane uudis on see, et see uuring näitab, et koerad pööravad suurt tähelepanu lastele, kellega nad koos elavad," ütles Oregoni osariigi loomapsühholoog Monique Udell, uuringu juhtiv autor. "Nad reageerivad lapse käitumisele ja paljudel juhtudel käituvad ka nendega sünkroonis, mis viitab positiivsele kuuluvusele ja on tugevate sidemete loomise aluseks."

Ta lisas, et huvitava asjaoluna selgus uuringust, et koerad vastavad oma pere lapse käitumisele harvemini kui täiskasvanud hooldajate omale. "See viitab sellele, et kuigi nad võivad lapsi vaadelda kui sotsiaalseid kaaslasi, ilmneb ka mõningaid erinevusi, mida peame paremini mõistma."

Artikkel avaldati hiljuti ajakirjas Animal Cognition. Kaasautoriteks olid Udelli labori teaduskonna assistent Shelby Wanser ja Oregoni osariigi rahvatervise ja humanitaarteaduste kolledži dotsent Megan MacDonald. Nende eesmärgiks oli uurida, kuidas motoorika ja füüsiliselt aktiivsed eluviisid parandavad nii puudega kui tervete laste elu.

Uuringus osalesid koos oma koertega 30 noort vanuses 8–17 aastat, kellest 83 protsendil oli arengupuue. Katsed toimusid suures tühjas ruumis. Põrandale asetati värvikoodiga märgistatud jooned ja lastele anti juhised, kuidas rihma otsas oleva koeraga mööda jooni kõndida.

Teadlased salvestasid katsed videole ja analüüsisid käitumist kolme faktori põhjal: tegevuse sünkroonsus (kui palju aega koer ja laps samaaaegselt liikusid või paigal olid; lähedus või see, kui palju aega koer ja laps olid üksteisest ühe meetri kaugusel ja seda, kui palju koer orienteerus liikumisel lapsega samas suunas.