FOTOD | Tere tulemast, Jengo! Tulevane pommikoer paneb nunnumeetri plahvatama

Pommikoera valimisel mängib suurt rolli geneetika – kui kutsikal on tugevad tööliinikoertest vanemad, siis on eeldused saada suursuguseks professionaaliks suuremad. Kutsikas peab olema väga mänguhuviline ja aktiivne. Huvi peavad pakkuma mänguasjad, mitte ainult muu ümbritsev nagu liblikad või linnud. Peab välja uurima, mis koera käima paneb, et oleks võimalik treenida ja hiljem vastavalt premeerida. Pommikoeral peab ka väga hea nina olema, aga nagu inimesedki on kõik koerad erinevad – vahel peab valitud koera hiljem välja praakima.