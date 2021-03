Häbelikust kapialusest tänulikuks paikiisuks: Nööp otsib seltsi!

Nööp on ülimalt armas viiekuune kassipoiss, kes tahab väga leida seda oma päriskodu. Hoiukodusse kolis Nööp koos vennaga, kes kiiresti endale kodu leidis. Kuna Nööbi vend oli julgem ning kirju mitmevärvilise kasukaga, mida paljud inimesed hindavad, mõtleb kartlik ja hariliku välimusega Nööp, et äkki tema ei jäägi inimestele silma - mustvalgete kasside vastu on huvi enamasti kõige väiksem.