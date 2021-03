Kassipoeg, kelle surma varjati mitu aastat Erakogu

Marus loomasõbrad hoiatavad heauskseid paarikese eest, kelle kodus on lühikese aja jooksul kahtlastel asjaoludel surnud vähemalt kolm kassi. Noorpaar ise on mures hoopis oma lapse turvalisuse pärast - neile on kättemaksuks saadetud kümneid ähvardusi, seal hulgas soov „et su laps ära upuks!"