Mupo telefonid ja postkast on punased, koerateemalised foorumid on täis kasutajate püha viha: koerad enda järelt koristada ei suuda, omanikud aga ei suvatse. Omanimelise loomakliiniku veterinaar Tiina Toomet kinnitab, et koristamata jäänud hunnikud on potentsiaalne parasiitide kasvulava, kust ussid võivad lisaks koerte organismidele kolida ka inimeste omadesse.