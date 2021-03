ARMAS VIDEO | Elagu vabadus! Kitsast puurist päästetud tšintšiljade elu on täielikult muutunud

Tšintšiljad elavad karusloomafarmides umbes 0,2 ruutmeetri suurustes traatpuurides. Puuridel on traatpõrand, millel kõndimine on nende loomade pehmetele käppadele äärmiselt valus ja see võib neid tõsiselt vigastada. Traatpuuris puudub ka võimalus pesa ehitamiseks, kuhu loomad saaksid vajadusel varjuda. Nad ei saa isegi enda puhastamiseks olulisi liivavanne võtta, ega joosta ja hüpata. Neid sunnitakse elama eraldatuses, kuigi tšintšiljad on äärmiselt sotsiaalsed loomad. Kui tšintšiljad sünnivad, eraldatakse nad emast juba umbes 60-päevaselt. Nahaloomad hukatakse 8-kuuselt, tavapäraselt mürgisüsti, kaelamurdmise või elektrilöögi läbi.

"Karusloomafarm, mille tühjaks ostsime, oli äritegevust lõpetamas ning selle asemel, et viimased loomad hukata ja karusnahaks müüa, veensime karusloomafarmi omanikku, et me ostame kõik loomad välja. Tšintšiljasid nähes saime koheselt aru, et nende eest ei ole karusloomafarmis hoolt kantud - nende kõrvad ja käpad olid hoolitsemata ning kuivasid; paljudel loomadel puudusid mõningad varbad ning üks tšintšilja oli paraku kuidagi jäänud ilma oma käppadest; iseloomu poolest olid nad kõik äärmiselt arglikud ja antisotsiaalsed, ei osanud joosta, hüpata ega liivavanni võtta. Hiljuti külastasime kodusid, kuhu tšintšiljad loovutasime ning saame rõõmuga kinnitada, et loomuomases keskkonnas ja hoolivates kodudes on päästetud loomad hakanud inimesi usaldama ning naudivad oma elu täiel rinnal," sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. "Kahjuks tegutsevad Eestis veel mõningad sellised tšintšiljafarmid. Karusloomafarmid ei ole keelustatud ning seetõttu töötame aktiivselt edasi selle nimel, et see loomasõbralik otsus võetaks seaduse tasemel vastu," lisas Mering.