Seljavõit Hiina üle: Prantsusmaa loobus loomkatsetest kosmeetikatoodetes

Hiina on üks viimaseid riike, mis nõuab seadusega kosmeetikatoodetel loomkatsete tegemist. Paljud ettevõtted ja brändid on pidanud tegema raske valiku: kas loobuda Hiina 49 miljardi suurusest kosmeetikaturust või võimalusest märgistada ennast kui julmusevaba tootjat. Prantsusmaa on aga leidnud lahenduse ning sealsed kosmeetikatootjad saavad nüüd hankida vastavussertifikaadi, mis võimaldab neil teatud julmusevaba kosmeetikat Hiinasse eksportida.

Hiina ametivõimud jõudsid kokkuleppele, et riiki imporditud tavakosmeetikatooteid pole vaja enne nende turule laskmist loomadel katsetada. Seda tingimusel, et tootjad esitavad toote ohutushinnangu ja vastavussertifikaadi, mis tõendab, et tootmine on vastavuses heade tootmistavadega.

Kosmeetikatoodete testimine loomadel on Euroopa Liidus keelatud alates 2009. aastast. Siiski nõuavad mõned riigid, sealhulgas Hiina, et kohalikud tervisekontrolliasutused katsetaksid imporditud valmistooteid loomadel enne nende territooriumil turustamise lubamist.

Alates 2014. aasta juunist ei ole teatud Hiinas toodetud ja turustatud tooteid (sealhulgas šampoone, dušigeele ja meigitooteid) enam loomadel testitud. Loomadel testimist jätkati vaid kõigil imporditud toodetel ja eriotstarbelistel kosmeetikatoodetel nagu näiteks juuksevärvid.

Nüüd on kõik Hiinas valmistatud või Hiinasse eksporditavad tavakosmeetika tooted vabastatud loomkatsete nõudest tingimusel, et esitatakse heade tavade järgimise sertifikaat. Prantsusmaa ilukaubanduse organisatsioon Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA) sõnul väljastab Prantsusmaal ANSM (National Agency for Safety of Medicines and Health Products) need sertifikaadid tavakosmeetikatooteid tootvatele kohtadele.

Alates 12. jaanuarist on ANSM loonud internetti spetsiaalse platvormi, mis võimaldab ilu- ja personaalhooldustootjatel alla laadida sertifikaadi saamiseks vajalikud dokumendid, võimaldades kõigil Prantsuse kosmeetikatootjatel eksportida tooteid Hiinasse ilma, et nende tooteid saabumisel testitaks.