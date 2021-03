5 märki, et koer varjab sinu eest oma valu

Psühholoogiadoktor ja koerte neuropsühholoogia uurija Stanley Coren on öelnud, et see tuleneb nende evolutsioonist, kus nad olid veel jahtivad kiskjad. Neile on sisse kodeeritud instinkt valu mitte välja näidata, sest haavatud ja nõrk koer on suurem sihtmärk vaenlastele. Siiani käituvad meie koerad sellest instinktist lähtuvalt ning suruvad oma valu alla, olles stoilised- selleks, et end ja oma karja kaitsta. Lihtne. Kuid on see neile kasulik? Ei. Selle käitumise tulemusena ei näe meie omanikena tihti seda, kui neil on valus.