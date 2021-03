HÄMMASTAV FOTO | Mis see veel on? Kalamees leidis hai seest inimese näoga maimu

"Kaks kalamaimu meenutasid igati oma ema, aga kolmanda välimus sarnanes inimesele," tõdes hämmastunud kalamees. Ta lisas, et mitmed naabrid on avaldanud soovi kala ära osta, kuid ta jääb endale kindlaks ja kavatseb kala säilitada. "Usun, et ta toob mulle head õnne," lisas ta.