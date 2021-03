Loomakaitsjad paluvad abi jõhkra koeratapja leidmisel

"Meie hinnangul on tegemist eriti võika ja sadistliku teoga, millele pole muud selgitust, kui et selle toimepanija on sadistist psühhopaat, kes lisaks oma jõledatele tegudele tahab neist ka avalikkusele teada anda," kirjutab liit ühismeedias. "Loomake leiti üsna sõidetava tee äärsest kurvist, kus see hakkas sõitjatele kergesti silma. Kui inimene tahab vaikselt selliseid kuritegusid toime panna, siis ta laipa niimoodi ei eksponeeri."