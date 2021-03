Sidemed on nõrkadele: Aadu väljus pärast operatsioone majast koos aknaraamiga

"Võtsin kassi esimest korda maamajja kaasa. Autosõit ajas ta paanikasse, poolel teel suutis puuri lahti rebida ja välja tungida. Vaevu sain ta autost majja - vahepeatustega auto all ja põõsas. Siis veetis ta mõne aja kummuti all. Nüüd on ta umbusaldanud peaministrit, nõudnud õiguskantslerit, terapeuti ja peamiselt sülle kippunud," meenutab ta möödunud sügisel aset leidnud vahejuhtumit. "Miks ma looma niimoodi väntsutasin? Sest maamajas askeldas sihuke entusiastlik rott, justkui Rannavalve seriaalist oleks välja karanud. Jooksis, rind ees, loopis veel uhkelt jalgu, tekil näris koti ümbert pudiks.

Mõtlesin, et miks kass ei võiks linnast välja kaugtööle sõita? Ta on oma kasvu kohta linnamaja jaoks nagunii selline, et naabrite meelest oleme ilmselt metsast ilvese koju sahkerdanud."