Inimesed pole üksi: ka kasse tabas vaktsineerimismure

Pesaleidja vabatahtlikud on kaotanud oi-kui-palju öötunde ja hingerahu, muretsedes oma sabakeerutajatest hoolealuste pärast. Vabatahtlike ja hoiukodude suurim hirm on, et mõni nende armsatest kaotab oma võimaluse enne kui on saanud tunda päris oma kodu soojust.