Maantee äärest leitud karupoeg kolib Elistvere loomaparki

Varasem praktika karupoegade rehabiliteerimisel on näidanud, et enamasti neist inimpelglikke metsloomi enam ei saa. Karud, kes on harjunud inimeselt toitu saama, otsivad inimese lähedust edaspidigi ning hakkavad nõnda probleeme põhjustama. Tuleb arvestada, et väikesest mõmmikust kasvab mitmesaja kilone loom, kes inimesi ei karda ja võib oma käitumisega ohtlik olla.