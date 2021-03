KURIOOSUM | Pilooti rünnanud tige kass nurjas liinilennu

Al-Sudani andmetel ei olnud kiisu sunniviisilise reisi üle just õnnelik ja asus kaptenit ründama. Vaatamata meeskonna pingutustele osutus karvase kaaperdaja tabamine ja rahustamine võimatuks. Kuna teekonda ei saanud seetõttu jätkata, asusid piloodid pardal olnud reisijate üllatuseks lennukit Khartumisse tagasi juhtima.

Al-Sudani teatatel oli lennuk koristamiseks ja ettevalmistustöödeks üleöö angaaris seisnud. Arvatakse, et kass hiilis pardale ja leidis mugava koha puhkamiseks. Kuna puhkamisvõimalus aga napiks kujunes, sattus kass raevu ja otsustas lennukimeeskonnale kätte maksta.

Kuigi vahejuhtum on lennunduspraktikas pigem haruldane, pole see siiski ainuke omalaadne: 2004. aastal küünistas Brussels Airlinesi pilooti samuti lennukis ringi jooksnud metsik kass. See kiisu suudeti esmalt siiski suupistete abil maha rahustada, kuid 20 minutit hiljem oli lend sunnitud Brüsselisse tagasi pöörduma.