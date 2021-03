Rännakult tagasi pöördunud Chip osutus kodus ülearuseks

Pesaleidjal on Loksal üks tore hoiukodu, mis on aastate jooksul tänavatelt ära aidanud üle 50 kassi ja neile kõigile kodud leidnud. Kui oktoobris viimane hoiukodu iludus koju suundus, tundus, et perenaine saab lõpuks puhata ning ei pea muretsema oma lemmikute heaolu pärast, kui tervis peaks alla vanduma. Juba siis kõndis Loksa aiamaal üks ilus lapiteki moodi triibuline suur isane kass. Perenaine uuris veidi ning selgus, et tegu on kassiga, keda lubati akna kaudu õue ning kes ühel hetkel polnud enam koju oodatud, sest võeti koer. Nimelt kastreerimata isased kassid võivad ette võtta pikki ja kurnavaid rännakuid, mille järel on nad kuude kaupa kadunud.