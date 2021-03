Piusa koobastest leiti haruldane eakas loom

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist ja nahkhiireuurija Rauno Kalda sõnul leiti 32-aastane rõngastatud loom sama koopa samast osast, kus ta üle kolmekümne aasta tagasi rõnga küünarvarre ümber sai. Eksperdi kinnitusel on see üsna sage nähtus, et loomad talvituvad aastaid pea samas kohas. „Selle tõmmulendlase vanuserekord jäi napilt ületamata, kuna vanim Eestis kindlaks tehtud isend on 32,5 aastat vana. Samas on Piusalt leitud loomal rekordini veel üksjagu minna, sest maailma vanim kindlaks tehtud tõmmulendlane on elanud vähemalt 41 aasta vanuseks,“ kommenteeris Kalda ning lisas, et umbes 5-7 grammi kaaluv tõmmulendlane on nii väikestest imetajatest maailmas üks kõige pikemaealisi liike.