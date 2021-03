Kompass või eeskujud: kuidas leiab kuldnokk tee koju?

Tänased Hollandi ornitoloogid uurisid, kus ja kuidas on nende kunagise kolleegi uuringutele viidatud ning avastasid, et tulemused, mida Perdeck väga konservatiivselt tõlgendas, on ajas moondunud ning neid on hakatud kasutama tõendina, et linnu ränne on n-ö programmeeritud. Tänaseks on väärtõlgendused ohtralt levinud.