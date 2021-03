Londoni luksuskaubamajade kett loobub avalikkuse survel foie gras’ müügist

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) asepresident Mimi Bekhechi ütles, et ehkki see võttis liialt kaua aega, on loomakaitsjad rõõmsad, et Fortnum & Mason liitub nüüd paljude teiste ikooniliste Suurbritannia institutsioonidega, kes foie gras' müügist keelduvad. PETA kampaania sai alguse kümme aastat tagasi pärast kohtumist tollase kaubamaja tegevjuhi Beverley Aspinalliga, kes keeldus foie gras'st loobuma.

Trühvliga foie gras' 180ml purgi hind on kaubamaja veebisaidil langenud 75 naelalt 52.50-le, hane foie gras' hind on kukkunud 70 naelalt 59 naelale.

Fortnum & Masoni pressiesindaja ütles The Telegraphile , et nad lõpetavad toodangu sisseostu ja müüvad laovarud, lisades, et otsus tehti eelmisel aastal eesmärgiga oma äritegevust eetilisemaks muuta. Tänaseks on viimased foie gras' tooted saadaval vaid e-poes, kus seisab: „Foie gras ja kaaviar on kaks elu suurimat luksust ja me pakume oma klientidele ainult parimat. Meie foie gras'd toodavad vaid kaks talu, mis on hoolikalt valitud nende suurepärase heaolustandardi järgi; sile ja kreemjas, see on lihtsaim viis muuta söögikord banketiks".

Fortnum & Mason on ajaloolise taustaga tippklassi kaubamaja, millel on kauplused lisaks Piccadillyle ka Londoni Heathrow lennujaamas ja St Pancrase raudteejaamas. Kaubamaja on üle kümne aasta ignoreerinud avalikkuse survet lõpetada foie gras' toodete müümine, soovides rahuldada oma jõukate klientide nõudlust traditsioonilise luksuse järele.

Suurbritannia avaliku elu tegelased on jaemüüjat juba aastaid boikoteerinud, nõudes, et nad eemaldaksid julmad foie gras' tooted oma riiulitelt. Briti keskkonna-, toidu- ja maaeluminister Lord Goldsmith on ühinenud aktivistidega võitluses foie gras' toodete vastu ning Briti valitsus kaalub toote impordi ja müügi keelustamist. Pressiesindaja ütles: „Valitsus kaalub edasisi samme, mida teha seoses foie gras'ga."

BBC saatejuht Chris Packham ütles: „Maailm muutub loomade kohtlemise osas üha kiiremini. Neid ei ole meie jaoks olemas, nemad ja meie oleme osa maailmast, mis peaks neid toetama. Ja me oleme mõistmas fakti, et see, mis eile oli vastuvõetav, ei ole täna enam talutav. Müts maha Fortnumsi ees, see on õigeaegne signaal, et ajad on muutumas ja Prantsusmaa väärkoheldud hanede jaoks muutuvad nad [ajad] paremaks."

Foie gras' ehk rasvamaksa tootmise vastuolulisus

Toodet peetakse ebaeetiliseks, kuna see hõlmab partide või hanede sundtoitmist liigse teravilja ja rasva kogusega, mille tulemuseks on patoloogiliselt rasvunud ja paisunud maks, mida müüakse toiduainena. Foie gras' tootmiseks pumpab farmitööline metalltoru abil linnu kurku massiivsetes kogustes sööta. Protsessi korratakse mitu korda päevas.

PETA juurdlused on näidanud, et söötmistorud vigastavad lindude kõrisid niivõrd raskelt, et lindudel on kaelas augud. Aastal 2012 avaldas PETA pealtnägijate videomaterjali, mis on salvestatud mitme Fortnum & Masoni tarnijate firmades. Videos paljastati haned, kes suutsid sundtoitmise tagajärjel vaevu seista ja hingata.

Protsess on niivõrd julm, et Euroopa Liidu Loomade Tervishoiu ja Heaolu Teaduskomitee (SCAHAW) soovitab lõpetada hanede ja partide sundtoitmise, lisades, et seda saaks kõige paremini saavutada foie gras' tootmise, impordi, levitamise ja müügi keelustamise teel.

Briti suurima loomakaitseorganisatsiooni RSPCA pressiesindaja on öelnud: „RSPCA peab partide või hanede sundtoitmist nende maksadest foie gras' tootmiseks julmaks ja meie seadused keelavad selle tootmise Ühendkuningriigis. Lisaks soovime, et foie gras' impordil oleks lõpp. Igal aastal tuuakse Mandri-Euroopast endiselt 180-200 tonni foie gras'd."

RSPCA lisab: "Oleme kindlalt veendunud, et kui toote valmistamine on nii vastuvõetamatu, et selle tootmine on siin keelatud, peaks ka selle toote importimine teisest riigist olema ebaseaduslik. Brexit annab [keelustamiseks] hea võimaluse, kuna enamikku foie gras'st toodetakse Euroopa Liidus, kus pole seadusi, mille eesmärk oleks kaitsta foie gras' jaoks peetavate loomade heaolu."