FOTOD | Julge ilves tassis Harjumaal saagi otse maja õue

Eile pärastlõunal toimetas ilves rahumeeli Keila lähedal asuva majapidamise õues. Maja perenaise, samas kasvanud Laura sõnul oli ta kodu lähedal ilvest näinud mitukümmend aastat tagasi lapsepõlves. "Aga kuna me olime ainult kolm last ja see juhtus kottpimedas, siis keegi ei uskunud," rääkis ta.