Tuled, viled ja toidupallid: õigesti valitud mänguasi arendab lemmiku aju ja hoiab hambad terved

Lemmikloomapoodide KIKA jaekaubanduse juhi Ksenia Germani sõnul eelistavad lemmikloomaomanikud üha enam interaktiivseid mänguasju, mis pakuvad lemmikloomale lisaks meelelahutusele ka õpetlikku ja kaasahaaravat tegevust. „Koeraomanike seas on järjest populaarsemad mänguasjad, mille sisse saab peita maiustusi ning loom peab läbi mängu nuputama, kuidas neid sealt kätte saada," toob Ksenia German näite. Lemmikloomaekspert soovitab mänguasjades kasutada tervislikke ja naturaalseid maiustusi, mis sisaldavad vitamiine ja muid kasulikke toitaineid - need on eriti olulised kutsikaeas!

Alati on omal kohal ka kõige tavalisemad piiksuvad kummist mänguasjad, mis võivad pererahvale olla aeg-ajalt häirivad, kuid see-eest köidavad hästi looma tähelepanu. Peremehe seisukohast on säärased mänguasjad kasulikud kasvõi sellepärast, et rahuldavad koera närimishimu ning nii ei kipu loom naljalt kodusisustuse kallale. Koerale on närimismänguasjad jällegi kasulikud, sest aitavad hoida hammaste tervist ning vältida hambakivi teket. „Igas hästivarustatud loomapoes on saadaval närimismänguasjad, mis on disainitud spetsiaalselt koerte hammaste tervist silmas pidades ning osadesse saab lisada ka koerte hambapastat, mis veelgi nende suuhügieeni parandab," lisab Ksenia German.

Kasse köidavad tuled ja viled

Kasside mänguasjad on koerte omadest mõnevõrra erinevad, sest need on sageli mõeldud mitte niivõrd loomale iseseisvaks mängimiseks, aga eeldavad ka peremehe osavõttu. Näiteks on kassimänguasjad varustatud sulekeste, tulede, helide ja erinevate liikuvate osadega püüdmaks nende tähelepanu. „Kassid on loomult kütid ning nende tähelepanu püüavad eeskätt liikuvad objektid," selgitab Ksenia German.