PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kogu tõde rihmadest ja traksidest - milline sobib sinu koerale?

Põhiliselt kohtame poelettidel kolme liiki rihmasid - kaelarihmad, traksid ning jalutusrihmad. Neil omakorda on väga palju erinevaid variatsioone, mida osaliselt ka teile tutvustame. Jalutusrihmade vahel valida on kergem - üldjuhul soovitatakse kutsikate treenimiseks kasutada tavalist jalutusrihma (rullrihmaga ei taju kutsikas lubatud piire), hilisemas vanuses oleneb rihmavalik juba omaniku eelistustest ning koera käitumisest. Segasemaks läheb olukord kaelarihmade ja traksidega - erinevad stiilid, materjalid, funktsioonid teevad valiku palju keerulisemaks.

Kuidas valida sobivat kaelarihma?

Kaelarihm on mugav aksessuaar igapäevaseks kandmiseks, mis võimaldab lemmiku jalutama viia pikemaid ettevalmistusi tegemata. Kaelarihmadel on palju plusse - neid on mugav ja lihtne kasutada ning nad sobivad koertele, kelle jaoks on traksid ebamugavad. Samas peab silmas pidama, et kaelarihma vale kasutamine võib põhjustada kaela- ning kilpnäärme kahjustusi ning liigset pinget silmades (mopsidele omane probleem, mis võib põhjustada glaukoomi ehk rohelist kaed).

Alljärgnevalt tutvustame erinevaid kaelarihmasid ning nende otstarvet.

Klõpskinnitusega kaelarihmad:

Tegemist on kõige levinuma kaelarihmaga. Sobib eelkõige koertele, kes oskavad rihma otsas käia ning ei tõmba kaelarihma üle pea.

Ilma klõpskinnituseta kaelarihmad:

Ilma klõpskinnituseta kaelarihma puhul on tegemist poolpoova rihmaga, mis pinge korral pinguldub koera kaela ümber ainult nii palju, kui reguleeritav osa seda võimaldab. See omakorda kaitseb koera kõrikahjustuste eest. Sobib ideaalselt koertele, kellel on kalduvus kaelarihma üle pea tõmmata ning kelle pea on väikem kui kael.

Poolpoovad kaelarihmad