Lõpp segadusele: loodav üleriigiline register aitab eksinud lemmikloomad koju ja võimaldab tabada "millerdajaid"

"Tänaste reeglite järgi peab iga Eesti omavalitsus pidama lemmikloomade üle arvestust, ja selle tulemuseks on Eestis kasutusel sadakond erinevat lemmikloomade registrit. Mõned neist on suuremad, mõned spetsiifilised (näiteks ainult koerte jaoks), mõni on lihtsalt üks vihik vallavamaja valvuri käes või üks Exceli tabel mingis vallavalitsuse arvutis," kommenteerib eelnõu üks autoritest Andrei Korobeinik. "Selge see, et selline korraldus ratsionaalne ei ole: kui näiteks koer jookseb ära, siis võib ta vabalt omavalitsuse piiri ületada ja naabervald sinna ruudulisse vihikusse ei näe. Üleriigilise registri abil oleks kadunud lemmiklooma leida palju lihtsam."

Vajadusele taolise registri järele on korduvalt viidanud ka õiguskantsler. Loomaarst Tiina Toomet nimetab seda hädavajalikuks ja meenutab, et registri loomisest on kõneldud juba 20 aastat.

"Esimesed mikrokiibid jõudsid Eestisse 90ndate lõpus ja siis tekkis probleem, kuhu andmed sisestada. Tol ajal oli Kenneliidu register vaid paberkandjal ja koerad olid indentifitseeritud tätoveeringuga.Eesti Väikeloomaarstide Selts lõi 2002 aastal Lemmikloomaregistri (http://lemmikloomaregister.ee/), kuhu loomaarstid said kõiki mikrokiibitud loomi omaniku avalduse alusel kanda. Mitmed omavalitused, seal hulgas ka Tallinna linn hakkasid seda registrit kasutama ja loomi kiibiti ning registreeriti jõudsalt," meenutab ta.

Siis aga otsustas Tallinn, et tahab ikka eraldi oma registrit ja hakkas kasutama teist süsteemi (https://www.llr.ee/LLR-pealeht) ning sellegagi on liitunud suur hulk teisi omavalitsusi. Lisaks on nüüdseks elektrooniline ka Kennelliidu register.