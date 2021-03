Kas saad aidata? Kodutut Tõrva kassinelikut kimbutavad mitmed tervisehädad

Hanz-Herbert leiti Tõrvast apaatsena, kiisuke ei suutnud liikuda, tal oli kõrge palavik ja kõhualune oli limane ja karvutu. Tema tervenemisprotsess on olnud väga pikk, mitmed korrad sai käidud erinevates kliinikutes ja erinevaid ravisid proovitud. Kassihärrale määratud viimane hormooniravi ja dieet koos konservide ja allergikute toiduga on nüüd hästi toiminud.

Hanzukesel aga tekkis seejärel uus mure - ta oli viimasel ajal kuidagi kurb, söögiisu puudus. Hoiukodu perenaine viis kiisu arstile. Kliinikus avastati, et Hanzul on 6 katkist hammast, mis kohutavat valu tekitasid ja kiisu ei saanud enam süüa. Peale hammaste eemaldamist on Hanzul söögiisu tagasi ja meel rõõmus.

Elize leiti Tõrvast Valga tänavalt ühe suure kortermaja keldrist koos kahe põnniga. Nagu aga tänavakassidel ikka juhtub - nii Elize ise kui tema poeg Pisi Pisi olid haiged. Ja ravi algas: visiidid kliinikusse, uuringud, röntgen, siis veel mõned protseduurid. Ravimid. Korralik toit, vitamiinid ja toidulisandid, et immuunsust tõsta!

Miski paraku ei aidanud ja taaskord võeti ette teekond kliinikusse. Viimasel visiidil võetud proovid saadeti Saksamaale. Diagnoosist selgus, et Elizel on kalitsiviirus, millest täielikult paraneda paraku võimalik ei olegi. Küll aga saab haigust hoida kontrolli all. Selleks tuleb aeg-ajalt immuunsust tõsta ning ägenemise korral teha antibiootikumikuur. Hetkel on kassi olukord stabiilne.

Sten on mõnus kassipoiss, kes muidu ikka rõõmus ja terve olnud, kuni ühel päeval märkas hoiukodu, et Stenil on pidevalt suu lahti ja keel suust väljas, söömine oli raskendatud.

Sten sai limpsida ainult vedelaid konserve ja ta silmad olid vesised. Kass vajas ka arstivisiiti. Kahjuks selgus, et Steni kõik hambad olid katki ja tekitasid kiisukesele kohutavat valu. Stenil tõmmati operatsiooni käigus suu hammastest päris puhtaks. Nüüd on kiisupoisi elu valuvaba ja kassike palju rõõmsam. Sten on õppinud sööma ja saab kenasti hakkama.