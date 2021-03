ILSE BLOGI | Geograafia peale ma pissin! Taksi kalender on online-tundidest ja videokoosolekutest pungil

Seda, et kodukontoris ja koeraomanikuna on keeruline endast professionaali muljet jätta, on muidugi varemgi ette tulnud. Senini on siiski löömata mu kunagise varjupaigakoera Messi rekord. Keset Skype`i intervjuud ühe 4000 kilomeetri kaugusel elava sportlasega ilmus koer minu vaatevälja, vahtis sisendusjõuliselt otsa ning pressis endast välja tohutusuure haisva julga.

Isegi suurima tahtmise puhul röögatada: "Appi, mu koer pasandas! Oot, ma koristan ära!" poleks see kõne alla tulnud, kui vähegi tahta, et intervjueeritav sind tõsiselt võtaks. Seega: lõuad pidada, hinge kinni hoida ja edasi teenida - vaatamata sellele, et tegu on poolteist tundi vältava persooniintervjuuga ning aromaatne junn põrandal aurab!

Kuigi takse peetakse usinateks haukujateks (ning sellel on oma loogiline põhjus - kui mäger või rebane on urus kinni peetud, tuleb peremehele maa alt sellest valjuhäälselt teada anda), pole Ilse seni häält peaaegu teinudki. Juba teda Lätist koju sõidutades pidasime vahepeal auto kinni, et kontrollida, kas ta ikka üldse hingab - kutsikas istus puuris niivõrd hiirvaikselt.

Mis ei tähenda muidugi, et ta kodus vaikides nurgas püsiks - ärkvelolekuaeg on siiski täis seinast seina tormamist, mänguasjade loopimist, ulakuste otsimist, pereliikmete sokist või püksisäärest tirimist ja kui väsimus peale tükib, siis kangekaelset püüdlust mulle külje alla trügida ning just nimelt seal tukkuda. Ideaalne taustapilt kõikvõimalike videokoosolekute tarbeks - mida meil isolatsiooniajal on teatavasti rohkelt.

Just keset üht sellist asjalikku Skype`i arutelu leidis aset ka pidulik esimene "auh!". Akna all möllasid naabrilapsed ja taks pidas vajalikuks neid korrale kutsuda. Seega, kuna tundus, et asi on käpas, ei jäänud see sessiooni ainsaks haugatuseks.