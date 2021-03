Teaduslikult tõestatud! Kes armastavad inimesi rohkem, koerad või kassid?

Dr. Paul Zak leidis oma uurimuses, et koerad armastavad inimesi viis korda rohkem kui kassid.

Zak võttis vereanalüüsid kümnelt kassilt ja kümnelt koeralt enne oma omanikega mängimist ja pärast mängu ning mõõtis nende oksütotsiinitaset. "See on kemikaal, mida aju toodab, kui me kellestki hoolime," selgitab Zak. Kõiki loomi testiti kaks korda.