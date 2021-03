Põnev teada! Sinu tähtkuju teeb selgeks, milline loomaomanik sa oled

Jäär on range, ent samas kirglik. Ta armastab väga oma lemmiklooma, kuid paneb alati paika piirid, millest üleannetu loom ei tohi üle astuda. Ta õpetab oma loomale erinevaid trikke, et uhkusega sõpradele-tuttavatele demonstreerida, kui eriline tema neljajalgne sõber on. Tõenäoliselt eelistab uhke Jäär valida lemmikut ka tõu järgi.

Sõnn on hoolitseja. Kogu tema aeg kulub tõenäoliselt lemmiklooma poolt külvatud segaduse koristamisele. Ta lihtsalt lepib kõigega, mida ta lemmikloom teeb ning vastutab vaikimisi üksinda tagajärgede eest. Kui tal koristamisest ja kühveldamisest aega üle jääb, võtab ta oma looma väljasõitudele kaasa või viib ta õue loodust nautima.

Kaksikud ei kiindu oma lemmiklooma kunagi liiga tõsiselt. Ta on lõbus loomaomanik, kes armastab oma sõbraga aega veeta, kuid ei jäta seejuures kunagi oma tegemisi tagaplaanile. Maailmas on nii palju muutlikku ja Kaksikud on juba varases nooruses selgeks saanud, et kõik on mööduv ja igat elu tahku tuleb täiel rinnal nautida.

Vähk tõi oma lemmiklooma tõenäoliselt varjupaigast või leidis mahajäetuna ukse tagant. Vähk on väga pühendunud loomaomanik, kes ei jäta kunagi oma lemmikut üksinda. Ükskõik, kuhu ta ka ei läheks, võtab ta loomakese kaasa ja nuumab viimast parimate paladega nii kuidas võimalik. Ta ei salli, kui ta ei tea, kus parasjagu ta lemmik on — see mõte muudab teda ärevaks ja ebakindlaks. Lemmikloom peab olema alati tema vaateväljas.

Lõvi on väga armastav ja hoolitsev loomaomanik. Ta peab alati oma koduloomi meeles, hoiab neid igal võimalusel ning ei tee neile kunagi pahanduste pärast etteheiteid. Kui juhtus, siis juhtus. Kuidas saakski kassi selles süüdistada, et ta tapeedi seinalt maha kratsis? Lõvi lubab oma lemmikloomale kõike, peaasi, et too oleks õnnelik.