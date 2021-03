Unenägude seletaja | Mida tähendab, kui näed koertega seotud unenägusid?

1. Kui näed unes, et hakkad endale koera võtma , siis tähendab see seda, et oled üksik ja vajad oma ellu rohkem inimesi.

2. Õnnelikult haukuv koer sümboliseerib sotsiaalset rahulolu. Kui koer aga kurjalt haugub , võib see tähendada seda, et oled kontrolliv ja liiga nõudlik.

3. Oled koerakarja liige, tähendab see, et otsid oma kohta. See võib tähendada ka seda, et oled oma lähedastest eemaldunud ja oleks õige aeg nendega suhted üles soojendada.