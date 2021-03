Kiisupoiss Robin otsib päriskodu, kus täiskasvanuks kasvada

Väike lühitutvustus Robinilt endalt: "Olen veel kasvav kiisupoiss, kellel energiat on liiga palju üle, aga ei ole veel enda kodu, kus

saaksin seda kulutada. Inimesed on minu jaoks veel täitsa uued mänguasjad ja seetõttu ei oska ma veel teiega käituda ja ei ole

kindel, kas ma pean laskma sul endale läheneda või just peaksin vastu hakkama. Mina ju ei tea, mis tunne on olla armastatud ja saada

lõpmatuseni tähelepanu."