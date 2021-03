Huvitava karakteriga seeniorkass Arte otsib oma kodu juba kolm pikka aastat

Ei ole vist raske arvata, miks Arte veel siiani ootab, tema vanus jääb alati selleks ületamatuks kiviks. Kui saaks, siis keeraks kohe julgelt mitu head kassiaastat tagasi, sest ta ju tegelikult väärib seda. Kui aus olla, siis otsa vaadates näeb täitsa kobe välja, kas pole?

Arte on üks imetore kassike, kes rahulikult pesas pikutades laseb ennast paitada, olgugi, et vahel tundub olema hirm suurem, aga ta oskab oma emotsioonidega toime tulla. Arte elu pole kindlasti olnud lihtne, seda reedab tema pilk, mis on täis valu, pisaraid, ootust ja stressi. Stress on kerge tulema suures kassikambas, õnneks praegu on Arte rahulikult mõnusas hoiukodus, kuid see ju ei ole ikka see üks ja õige.

Arte ei ole üldse konfliktne kass - ta on lihtsalt pisut pelglik ning enamasti veedab ta oma päevad ühe koha peal vaadates. Mine tea, äkki analüüsib hoopis kullipilguga ümberringi toimuvat, ehk luuletab oma peas kokku imelisi luuletusi või hoopis maalib eredamaid pilte, kes teab mis ta mõtleb.

Tema hinges olev kurbus ja ootus on ületamas oma piire. Kui just Sina tunned, et sul on kena ja rahulik koht Arte jaoks olemas ja sa ei oota, et ta kohe sülle roniks ja siit-sealt sügamist sooviks, siis anna talle võimalus oma süda vallutada tema moodi.

Tea, et kindlasti vajab Arte alguses kohanemisaega ja palju armastust, sest hetkel on ta võõraste suhtes pisut skeptiline. Keegi ju ei tea, mis räägiks tema minevikupeegel, mida kõike see kogenud ja näinud on, nüüd on aeg hoopis see kogetu unustusse suunata.

Artel on ka eripära, oma pikal teekonnal on ta maha jätnud oma hambad, see oleks justkui tema enda jalajälg, mis meist kõigist omamoodi maha jääb. Sellest hoolimata on ta suure isuga, tervisemuredeta ning energiat täis vanaproua.

Lisaks kõigele on Artel erakordselt pehme kasukas, mida paitades unustad ajaarvestuse, mured, stressi ja Sinu keha täitub õnne ja hellusega.

Kui soovid Artele kodu pakkuda, leiad tema kohta rohkem infot Pesaleidja lehelt.