Koduotsinguil Fritzust sõbralikumat ja leplikumat kassi annab otsida

Saage tuttavaks Fritzuga — ta on kaunis ja uhke pikakarvaline poiss, kellest sõbralikumat ja leplikumat kiisut annab otsida! Paitamise peale reageerib ta alati valju nurrumisega, ka siis, kui olukord on tema jaoks uus ja stressi tekitav (nt uues hoiukodus laua all varjudes või arsti juures!).

Sündinud on ta 2019. aasta oktoobris, seega on ta veel noor härra. Kahjuks on Fritzu elu veidi raskeks teinud tema pankreatiit, mis ei ole midagi hullu, kuid nõuab Fritzu toitumise jälgimist (anda kindel kogus ravikrõbinaid iga päev). Vältida tuleks teiste kasside toidu söömist, mistõttu ei sobi ta hästi koju, kus juba teised kiisud. Fritz kasutab ilusti liivakasti ja on igati tubli kiisuke, lisaks nii ääretult armas, pehme ja sõbralik.