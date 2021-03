Teeme selgeks! Milline koeratõug sobib sinu isikuomadustega kõige paremini?

Sulle ju meeldiks lõbus ja sõbralik koer, kes on alati valmis ka sinu sõprade ja tuttavatega sõbraks saama? Käharakarvaline bichon on rõõmus tutvuja, kes ei pane sinu suurt sõpruskonda pahaks. Võib-olla kõlab üllatavalt, aga sinu rõõmsa elustiiliga sobiks ka bullterjer. Bullterjerid näevad küll karmid välja, aga tegelikult on nad sõbralikud ja toredad. Muidugi peab sul olema aega, et temaga piisavalt tegeleda.

Sul on alati seljakott pakitud, sest iial ei või teada, millal saab soodsalt lennupiletid, et taas uutele rännakutele minna. Oled küll rännumees, ent samas hingelt tõeline loomasõber. Ehkki sa tead, et liikuv eluviis ja lemmikloom eriti kokku ei käi, ei pea sa kurvastama. Seiklushimulised koeratõud, keda on alati kerge kaasa võtta, on täiesti olemas. Näiteks sobiks sulle malta bichon või Yorkshire’i terjer. Lemmikuga reisides on oluline, et koer ei võtaks palju ruumi, mahuks ilusti autosse ja pisemasse transpordipuuri. Pisemat kasvu lemmiku saad kaasa võtta ka lennuki reisijatesalongi. Need väikesed koerad on sotsiaalsed ja ei vaja väga palju liikumist. Pisikese hästikasvatatud lemmiku saab kohvikusse kaasa võtta ja boonus on see, et lemmikuga reisides saad juurde palju uusi tuttavaid.