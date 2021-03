Kont prügikasti! SEITSE põhjust, miks koerale ei tohiks konti anda

“Mõned inimesed arvavad, et see on normaalne, kui anda koerale närimiseks konte” ütleb loomaarst Carmela Stamper (FDA). “Aga oma koerale kondi andmine võib kaasa tuua ootamatu reisi loomaarsti juurde ja viia suisa võimaliku erakorralise operatsioonini või isegi surmani.” FDA on teindud 45 koera kohta uuringu, kellest 35 tekkisid terviseprobleemid.

Loomaomanikud ja -arstid on kirjeldanud järgmisi haigusjuhtumeid koertel, kes on söönud konte:

• Seedetrakti ummistus

• Lämbumine

• Lõiked ja haavad suus

• Oksendamine

• Kõhulahtisus

• Verejooks pärasoolest

• Surm (kaheksa koera teadaolevalt suri pärast kondi söömist)

Tundub, et mitte kõik kondid ei ole halvad, kuid millised siiski seda on? Me teame, et keedetud luu ei ole hea; töötlemine muudab luu hapraks (kergendab lõhenemist ja purunemist) ja see eemaldab enamiku toitaineid. Niisiis, ükskõik millises suuruses kont on, koer ei tohks saada seda keedetuna. Kas toores luu on ohutu? Mitte ilmtingimata! Isegi kuumtöötlemata luud saab närida kaheks ja tükke alla neelata. Isegi maiusena valmistatud luu võib kugistades alla neelata, kui koeral on piisavat tahet seda teha.

Olgem ausad, me kõik saame aru, et meie lemmikloomad armastavad närida ning et nad peavad seda tegema oma igemete stimuleerimiseks ja teravate hammaste säilitamiseks. Aga enne, kui annad oma koerale kondi, siis võta ühendust lemmiklooma arstiga ja konsulteeri üle. Ainult spetsialist saab öelda, mis on parim sinu koerale!