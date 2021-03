Ebaausalt raske eluga Leo igatseb kannatlikku inimest ja päriskodu

2016. aasta talvel võlus Leo Viljandi varjupaigas ära oma esimese perenaise. Kass valis pere ise välja: käis kõrval ja tutvustas varjupaiga elanikke. Kodus aga selgus, et Leol on üks iseärasus: nimelt pissib ta küll õigesse kohta, kuid suurema häda teeb kastist väljapoole. Õnneks ei võtnud Leo uus omanik teda kui asja, tüütust, ebamugavust, vaid kui uut pereliiget, keda ei visata esimese ebameeldivuse korral kohe tänavale.

Me ei tea, mida on Leo eelnevalt läbi elanud, et ta nii teeb. Küll aga on Leol säilinud ülim inimesearmastus ja lähedusevajadus.