Ehk on nüüd Rosie kord? Kodu otsib kauni mustvalge kasukaga kiisu, kel on pisike saladus

Rosiel on pisike saladus, ta kardab veel natukene paikätt. Siiski lubab Rosie enda läheduses vaikselt istuda ja vahest pulgakesega õrnalt silitada - see näitab, et Rosie tegelikult otsib lähedust, kuid peab koguma natukene lisajulgust.

Rosie saab väga hästi läbi teiste kiisudega, sest on ka ise kolm kiisupoega üles kasvatanud. Pesaleidjasse tuli Rosie 2019. aasta juunis Jõhvist. Ta sündis 2017. aasta juunikuus ja on praegu umbes 3,7-aastane nooruslik, krapsakas, ilus ja terve kiisutüdruk.

Pesaleidjas on Rosie kodu oodanud juba üle pooleteise aasta, ehk on just nüüd tema kord! Uues kodus kuluks tal küll aega perekonnalikmete lähedusega harjumiseks, kuid see oleks kindlasti seda kõike väärt, sest väike Rosie tõesti on nii-nii armas! Oma uues kodus oleks Rosie kallis ja südamelähedane, rõõmus paikiisu.