10 võimalikku seletust sellele, miks kass tavapärasest rohkem kräunub

1. Kui kass on terve, võib ta kräunuda üksindusest ja igavusest.

2. Vana kass võib kräunuda, kui ta on haige või segaduses, desorienteeritud.

3. Ärahellitatud kass kräunub lakkamatult, sest ta on alati häält tehes saanud midagi, enamasti süüa.

4. Kui kass kogu aeg rahulolematult vingub ja pole seda alati teinud, peaks kõigepealt pöörduma loomaarsti poole — võibolla on ta haige või vigastatud ning kräunub ebamugavustundest või valust.

5. Vana kass, kes on kaotanud kuulmise, nägemise või haistmise, võib kaotada orientatsiooni. Tal on raskusi oma söögi või magamisaseme leidmisega. Aseta tema söök, jook ja liivakast tema lemmikpesa või magamisaseme lähedusse.

6. Kass võib nutta ka leinast, kui ta on kaotanud oma sõbra. Anna talle lihtsalt aega või võta teine loom kassile seltsiks.

7. Vahel kräunub kass seepärast, et varem veetsid temaga palju aega, aga nüüd ei ole see enam võimalik, näiteks on tegemist mõne stressirohke perioodiga. Parem oleks kassi sellise asjaga järk-järgult harjutada või leida talle mõni muu väljund, kuhu oma energia suunata.