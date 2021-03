Hämmastavad olendid | KAHEKSA asja, mida koer inimese kohta tajuda suudab

Foto: Shutterstock

Iga koeraarmastaja võib öelda, et neil neljajalgsetel on justkui kuues meel, mis inimeste vajadusi ja tundeid tajuda aitab. Ilmselt ei tule see samuti üllatusena, et koerad on sotsiaalselt väga aktiivsed, nad on sündinud karjaloomadeks ja seega oskavad hästi suhteid luua ning neid hoida, vahendab Dog Notebook.